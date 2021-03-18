Самара, , 15:33 — REGNUM Женщина пострадала в результате ДТП с автобусом в Тольятти. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

Сообщается, что утром 18 марта на ул. Революционной столкнулись автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 39-летний мужчина и автобус «Фиат Дукато». В этом дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина, которая находилась в легковом автомобиле.

«В отношении водителя автомобиля «Лада Гранта» собран материал по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», а также составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении) и по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортными средством, не имеющим при себе документов)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека.