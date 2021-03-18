Самара, 18 марта 2021, 15:33 — REGNUM Женщина пострадала в результате ДТП с автобусом в Тольятти. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба городского ГИБДД.
Сообщается, что утром 18 марта на ул. Революционной столкнулись автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 39-летний мужчина и автобус «Фиат Дукато». В этом дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина, которая находилась в легковом автомобиле.
Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека.