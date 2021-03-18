Пенза, , 16:37 — REGNUM Бригада медиков, во главе с главным врачом горбольницы №6 Дмитрием Зиновьевым накануне выехала в Рязань, чтобы осмотреть пострадавших в ДТП и принять решение об их транспортировке. 18 марта руководитель группы пензенских медиков доложил по телефону министру здравоохранения Александру Никишину о состоянии пензенцев.

« В целом состояние оценивается как удовлетворительное. Одного забрали родственники, одному пострадавшему провели оперативное вмешательство в Рязанской больнице, четверых будем эвакуировать для продолжения лечения в условиях пензенских учреждений здравоохранени я », — уточнил Зиновьев.

Транспортировка пострадавших запланирована на 18−19 марта с помощью специализированного транспорта, реанимобиля Пензенской областной станции скорой медицинской помощи. При этом помощь санавиации в данном случае не понадобится. «Решение об эвакуации прооперированного пациента будет принято дополнительно, после стабилизации состояния», — добавил врач.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Рязанской области пассажирский автобус Setra опрокинулся в 01:30 на 226-м км федеральной автодороги М-5 «Урал». В момент ДТП в салоне находились 56 пассажиров и два водителя.

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