Москва, , 15:26 — REGNUM Самый популярный вид отдыха у российских туристов — пляжный. Об этом заявили 70% граждан, приводит данные Ассоциация туроператоров России со ссылкой на исследование Ipsos.

Отдыхают, посещая родных и знакомых, 47%. Ходят в турпоходы 30%. Участвуют в культурных событиях (фестивалях, спортивных соревнованиях) 22%. Предпочитают морские или речные круизы 18%, горный или лыжный туризм — 15% опрошенных.

Совмещают отдых и медицинский туризм (лечение в санатории и т. д.) 12%, путешествия и удаленную работу — ещё 12%. Экстремальный отдых (дайвинг, серфинг, альпинизм и др.) любят 7%, путешествия в целью обучения — 6% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году планируют поездку по России 69%, за границу — 36% туристов.

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