Тюмень, , 15:25 — REGNUM В Тюменской области в 2020 году выявлены 13 жителей региона, уехавших в Сирию для осуществления террористической деятельности. Об этом заявил депутатам областного парламента 18 марта начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец.

В отношении уехавших возбуждены уголовные дела, в том числе и за финансирование терроризма. Всего тюменские полицейские за прошлый год выявили 31 террористическое преступление и одно экстремистское, отметил Коломиец.

В целом по Тюменской области, согласно статистике УМВД, количество зарегистрированных преступлений за год снизилось на 7,1% — с 26 648 в 2019 году до 24 757 в 2020 году.