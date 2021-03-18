Ереван, , 15:28 — REGNUM Бывший президент Армении Серж Саргсян не собирается уходить с политической сцены. Он заявил об этом 18 марта около здания суда в Ереване, где проходит процесс по его делу, его слова приводит агентство News.am.

«Я политические окопы покидать не намерен, я не бегу из окопов. Я доказал это своим жизненным путем. Я могу легко уступить пост и могу во имя народа Армении отдать власть — но я никогда не покину свой окоп, в котором защищаю армянскую государственность», — сказал он.

Также Саргсян уточнил, что за три года у возглавляемой им республиканской партии Армении был политические потери, однако в результате политическая сила закалились и ее ряды кристаллизовались.

«Сегодня у нас также есть профессиональная и конкурентоспособная команда, и мы будем бороться за наше национальное и сильное государство», — добавил бывший президент республики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что внеочередные выборы в парламент республики будут проведены 20 июня.