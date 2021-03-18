Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM Во многих сферах — от изменения климата до миграции — приступивший в январе к своим обязанностям президент США Джозеф Байден целенаправленно и энергично демонтирует наследие Дональда Трампа. Есть одно принципиальное и важное исключение — торговая политика. Такое мнение высказал в журнале «Россия в глобальной политике» высказал доцент факультета международных отношений и политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат политических наук Илья Матвеев.

Так, эксперт отмечает, что Байден не собирается отменять введённые Трампом тарифы на импорт из Китая и в целом как-то радикально менять внешнеэкономический курс в его отношении. В свою очередь, китайские власти также не планируют идти на уступки в связи с избранием демократа. Матвеев подчеркивает, что дела с Евросоюзом обстоят чуть лучше: Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились отменить взаимные ограничения против Boeing и Airbus, однако и в отношении ЕС торговая война, инициированная Трампом, далека от завершения.

«На наших глазах происходит фундаментальный сдвиг, меняющий послевоенную архитектуру глобальной экономики: США окончательно перестают быть главным мировым двигателем свободной торговли», — заявляет эксперт.

Матвеев добавил, что протекционизм, торговые войны, а также ограничение прямых иностранных инвестиций становятся постоянным элементом внешнеэкономического ландшафта.