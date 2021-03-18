Майкоп, , 15:22 — REGNUM Чемпионат России по пулевой стрельбе, который должен был пройти в Майкопе, отменён из-за обрушения крыши в тире. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия и личный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия должны были состояться в Майкопе с 22 по 30 апреля.

Теперь турнир отменён из-за обрушения крыши в тире, которое произошло из-за обильных осадков. О новых датах и месте проведения соревнований будет объявлено позднее.