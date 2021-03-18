Горловка, ДНР, , 15:23 — REGNUM Украинские силовики выпустили два десяткам мин калибра 82-мм в направлении Горловки. Об этом сообщили 18 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В сообщении отмечается, что обстрел вёлся со стороны подконтрольного ВСУ населённого пункта Ленинское.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли из гранатомётов район населённого пункта Петровское, который находится на территории одного из участков разведения сил.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли из гранатомётов район села Петровское — СЦКК