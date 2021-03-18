Лондон, , 15:22 — REGNUM Молодая британская компания Watt Electric Vehicles Company (WEVC) представила свой первый электрокар, выполненный в стилистике Porsche 356. Об этом сообщается на сайте издания Autoblog.

Стоит отметить, что Porsche 356 является первым автомобилем немецкого автопроизводителя. Создан он в 1948 году.

Весит электрокар стартапа меньше тонны. Его максимальная мощность равна 160 л. с., а ёмкость аккумулятора составляет всего 40 кВт-ч. Электромотор передаёт крутящий момент только на задние колёса. До «сотни» электромобиль разгоняется чуть более чем за пять секунд. Дальность хода автомобиля с полностью заряженным аккумуляторам равна 370 км (по циклу WLTP).

Внешне WEVC Coupe похож на модель Porsche 356, но не имеет с ним общих кузовных деталей. Британской компании удалось разработать свою версию с собственными панелями. Кроме того, модель получила лучшие аэродинамические свойства.

Ранее компания Porsche представила две первые модели своих велосипедов eBike Sport и eBike Cross с электрическими моторами. Техника разрабатывалась при поддержке экспертов компании Rotwild.

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