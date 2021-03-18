* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 15:19 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается использовать вооруженную конфронтацию в Афганистане, чтобы укрепить свои позиции в этой стране. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Открывая заседание расширенной «тройки» по урегулированию ситуации в Афганистане, Лавров отметил рост потерь с обеих противоборствующих сторон в республике, «продолжает гибнуть мирное население».

«Особенно беспокоит, что этим положением для укрепления своих позиций на земле пытаются воспользоваться радикальные террористические группировки, в первую очередь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Лавров.

Это создает предпосылки для дальнейшего процветания наркобизнеса, представляющего серьезный вызов для Афганистана, подчеркнул глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве началась конференция по урегулированию ситуации в Афганистане. Консультации пройдут в формате расширенной тройки: Россия, Китай, США и Пакистан. Приглашение получили представители правительства Афганистана и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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