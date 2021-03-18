Ахалцихе, , 15:25 — REGNUM В грузинском городе Ахалцихе медсестре стало плохо после того, как ей вкололи вакцину от COVID-19, произведённую компанией AstraZeneca. Об этом 18 марта сообщает местный новостной портал «Южные ворота».

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По данным журналистов, медсестре стало плохо через 15 минут после того, как она прошла вакцинацию. Врачи сообщили, что её состояние тяжёлое. Женщина находится в реанимации.

Сообщается, что новость стала причиной агрессии со стороны родственников медсестры. Большая группа людей собралась возле больницы. Они разбили стекла в здании. На место прибили сотрудники полиции.

Напомним, 13 марта в Грузию привезли 43 200 доз вакцины, произведённой компанией AstraZeneca. Вакцинация в стране началась 15 марта. Планировалось, что в первую очередь будут вакцинировать врачей, но пока на прививку записалось около 10% медиков, которые попали в план вакцинации.

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