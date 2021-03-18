Красноярск, , 15:19 — REGNUM Главный врач красноярского онкоцентра Андрей Модестов станет советником губернатора Красноярского края по здравоохранению. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в краевом правительстве.

Уточняется, что Модестов принял предложение губернатора Александра Усса стать его советником. В новой должности он будет курировать вопросы оказания жителям региона необходимой помощи в сфере борьбы с онкозаболеваниями.

Напомним, в Красноярском крае до 2024 года планируют открыть 20 центров амбулаторной онкологической помощи в межрайонных больницах и крупных многопрофильных медучреждениях. Уже открыто 13 таких центров, в текущем году должны создать ещё четыре.

Борьба с онкозаболеваниями входит в нацпроект «Здравоохранение».

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