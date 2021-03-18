Брянск, , 15:52 — REGNUM Подготовка к летней оздоровительной кампании 2021 года началась в Брянской области. Планируется, что в летних лагерях отдохнут около 38 тысяч школьников, сообщает 18 марта пресс-служба правительства региона.

В Брянской области откроют 434 организации для отдыха и оздоровления детей. Указом губернатора Александра Богомаза установлена стопроцентная оплата стоимости путёвки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, воспитанники стационарных организаций социального обслуживания, дети из числа семей беженцев, дети-инвалиды. По предварительным данным, летом в оздоровительных учреждениях отдохнут около 38 тысяч школьников, что больше, чем в 2020 году. Из областного бюджета на каждого школьника потратят не более 8 820 рублей на путёвку в загородный лагерь и не более 11 050 рублей — в санаторий. Разницу между этими суммами и стоимостью путёвки оплачивают родители.

Заявление на получение путёвок начнут принимать в апреле.