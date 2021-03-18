Москва, , 15:17 — REGNUM Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин встретился с послом Индонезии в Российской Федерации, сообщает пресс-служба ТПП РФ.

Сергей Катырин отметил активную работу посла Индонезии по повестке торгово-экономического сотрудничества России и Индонезии.

По его словам, российско-индонезийские торговые отношения прошли испытание пандемией. В 2020 году товарооборот России и Индонезии сократился на 4,1% и составил $2,3 млрд. Вместе с тем у России и Индонезии есть серьезные резервы по наращиванию экономического сотрудничества с использованием, в частности, возможностей и наработанных связей Делового совета по сотрудничеству с Индонезией и Делового совета Россия — АСЕАН.

Сергей Катырин подчеркнул, что у российского бизнеса есть огромный интерес, как к двусторонним деловым связям, так и к сотрудничеству с Индонезией, как ключевым игроком Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По данным источника, в 2021 году планируется открытие Регионального представительства ТПП РФ в АСЕАН с офисом в Джакарте. Главная задача представительства, на которое возлагаются большие надежды, — содействие членам палаты по развитию отношений с зарубежными партнерами в регионе.

Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш приветствовал открытие представительства. Посол подчеркнул, что главный приоритет его работы — это активное развитие экономического сотрудничества. Жозе Тавареш намерен продолжить деятельность своего предшественника, в частности, тесно знакомиться с российскими регионами и проводить различные деловые форумы для российских и индонезийских предпринимателей.

Жозе Тавареш рассказал, что Индонезия занимает 16 место среди экономик мира. Население страны составляет 270 млн человек, из которых 55 млн это квалифицированные работники.

Посол Индонезии также сообщил, что решение о переносе столицы Индонезии с Явы на Калимантан действительно принято. Однако старт программы отложен на неопределенный срок из-за пандемии. По его словам, такому проекту не обойтись без российского опыта и инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе с наркотиками Индонезии участвует в курсах, организованных министерством внутренних дел Российской Федерации.

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