Уфа, , 15:57 — REGNUM Мужчину, который уклонился от отбывания наказания за публичные призывы к экстремизму, задержали в Башкирии. Об этом сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу УФСБ по региону.

Сообщается, что находившийся в федеральном розыске руководитель одной из организаций 1960 года рождения был задержан в Уфе.

Ранее суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Фигурант уголовного дела был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также осужденному было запрещено осуществлять деятельность по администрированию сайтов в течение трех лет.

Отмечается, что в мае прошлого года Верховный суд Башкирии оставил приговор районного суда Уфы без изменений. Несмотря на это, подсудимый уклонился от отбывания наказания.

В настоящее время фигуранта уголовного дела доставили в органы УФСИН по Башкирии.