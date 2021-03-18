Москва, , 15:13 — REGNUM Двадцать российских компаний выразили недовольство дискриминационной политикой «Яндекса» в онлайн-поиске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее письмо.

Текст письма подписали представители «Авито», «Дром», «Туту.ру», «Циан», 2ГИС, «Промт» и другие. В письме отмечается, что потребители выбирают товары услуги через поисковые системы, поэтому все поставщики должны находиться в равных условиях. Это позволяет покупателям выбрать оптимальное предложение.

Компания «Яндекс» пытается нарушить эти условия, говорится в письме со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Отмечается, что «Яндекс» контролирует поисковую систему и предоставляет своим сервисам преимущества перед конкурентами.

«Призываем компанию «Яндекс» выполнить предъявленные ФАС требования, а государственные органы и деловое сообщество — проконтролировать их выполнение», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года ФАС вынесла ООО «Яндекс» предупреждение о недопустимости создания дискриминационных условий в поисковой системе.

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