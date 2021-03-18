Мадрид, , 15:13 — REGNUM Конгресс депутатов Испании поддержал законопроект, направленный на регулирование эвтаназии в стране. Трансляция голосования проводилась на сайте нижней палаты парламента страны.

Законопроект был поддержан 202 из 350 парламентариев. Ожидается, что он вступит в силу уже в июне 2021 года.

Согласно законопроекту, представленному Испанской социалистической рабочей партией, правом на эвтаназию смогут воспользоваться неизлечимо больные пациенты либо люди, страдающие от серьезного, хронического и приводящего к потере трудоспособности заболевания, вызывающего «невыносимые физические или психические страдания» без перспективы улучшения.

Отмечается также, что правом на эвтаназию имеет право воспользоваться гражданин Испании или человек с видом на жительство в стране. При этом в процессе рассмотрения заявки человек должен не менее четырёх раз подтвердить своё намерение. Кроме того, пациент может отозвать заявление или попросить отложить его рассмотрение.