Киев, , 15:12 — REGNUM Приветствие украинских националистов произнёс президент Литвы Гитанас Науседа, прибыв в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись встречи Науседы с украинским почётным караулом доступна в сети.

«Слава Украине!» — заявил Науседа. «Героям слава!» — произнесли ответное приветствие украинские военные.

Такое приветствие было принято среди членов Организации украинских националистов (ОУН, организация, деятельность которой запрещена в РФ) иУкраинской повстанческой армии (УПА, организация, деятельность которой запрещена в РФ) в начале Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Литвы прибыл на Украину с рабочим визитом.

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