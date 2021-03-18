18 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили заявление украинского военного эксперта о якобы уникальной ракете «Нептун», из-за которой Россия якобы психует.

Артур Савин, , 16:38 — REGNUM Заявление украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова о том, что противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, из-за которого «психует Россия», вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 18 марта в социальной сети Facebook.

ПКР «Нептун» на выставке «Оружие и безопасность» в Киеве. 8 октября 2019 VoidWanderer

«Подвижный вариант, видимо, будут размещать на резиновых лодках, которые им любезно предоставили США?» — задаётся вопросом Александр Т.

Многие пользователи не смогли воспринять всерьёз утверждение украинского военного. Тем не менее некоторые предостерегли Украину от желания «распсиховать» Россию.

«Спаси вас Бог, увидеть «психующую» Россию! Это будет последнее, что вы увидите», — пишет Андрей Ш.

Некоторые комментаторы отметили достаточно скромные характеристики украинской ракеты. Люди уверены, что комплексы с «Нептуном» будут уничтожены ещё до того, как будет осуществлён их запуск.

ПКР «Нептун» President.gov.ua

«А чего психовать? Нептун летит на 300 км, а у России ракеты летят на 1000 и 1500 км. Просто сперва уничтожают береговую оборону, а потом подходят к берегу», — поделился соображениями Геннадий Р.

Нашлись и те, кто уверен, что «Нептун» базируется на старых разработках Советского Союза и не отражает актуального развития современного вооружения.

«В чём уникальность дозвуковой крылатой ракеты? Такие были ещё 50 лет назад», — отметил Артём Ш.

Напомним, 17 марта украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов заявил изданию «Главред», что противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, из-за которого «психует Россия»».