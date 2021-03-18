Москва, , 15:11 — REGNUM Приглашение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили Москву лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский расценил как приближение вооруженного конфликта, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

«Это путь к дальнейшему более ускоренному обострению к самой высшей фазе», — заявил Жириновский.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений.

«Это путь к дальнейшему более ускоренному обострению к самой высшей фазе. Следующая стадия — отзыв посла. Перед войной отзывают посла из страны, где ожидается война — это практика. Это намек, это звоночек для американцев. А в следующий раз отзовем посла и вашего выгоним», — пригрозил парламентарий.

В целом он расценил слова Байдена как «недопустимые и отвратительные».

«Управляемый пожилой человек, ему дали задание: скажи про Китай, завтра долбани по Сирии, а вчера оскорби Россию. Его заставили быть президентом, чтобы он озвучивал те мысли, той группировки, которые за ним стоят», — отметил парламентарий.

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