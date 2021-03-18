Пекин, , 15:16 — REGNUM Первый локальный случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован на территории Китая. Об этом 18 марта сообщает газета «Хуаньцю шибао» со ссылкой на комитет по здравоохранению и здравоохранению китайской провинции Шэньси.

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Уточняется, что локальный носитель коронавируса SARS-CoV-2 — мужчина 36 лет — был выявлен в городе Сиань, столице провинции Шэньси.

При этом уточняется, что в настоящее время заразившийся находится в изолированном медицинском учреждении, где проходит лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории Китая было выявлено 12 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.