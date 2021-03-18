Саратов, , 15:12 — REGNUM В Саратовской области поставку вакцины от COVID-19 планируют увеличить до 50−100 тысяч доз. Об этом 18 марта заявил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Благодаря возросшему поступлению вакцины в области намерены привить наибольшее число желающих. По слова Грайфера, «мы сможем выполнить, поставленную перед нами задачу, охватив 60% населения Саратовской области. То есть привить больше 1 млн. человек».

Для этого необходимо рассмотреть возможность открытия дополнительных пунктов вакцинации. Новая партия вакцины «Спутник V» поступит в Саратовскую область уже на следующей неделе, добавил представитель облминздрава.

ИА REGNUM напоминает, по данным на 18 марта, в Саратовской области привили от коронавируса 81 783 человека. Всего в Саратовскую область в настоящее время поступило 97 592 дозы вакцины двух видов — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» (700 доз). Вакцинацию населения проводят в 81 прививочном пункте.

Читайте также: В Саратовской области от COVID-19 привили свыше 88 тыс. человек