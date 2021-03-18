Нижний Новгород, , 15:08 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 18 марта выявили 1623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1620 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 558 814 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 349 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 219, в Саратовской области — 168, в Пермском крае — 134, в Башкирии — 120, в Пензенской области — 113, в Ульяновской области — 102, в Кировской области — 100, в Удмуртии — 84, в Оренбургской области — 78, в Татарии — 49, в Чувашии — 43, в Мордовии — 39, в Марий Эл — 25.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 103 282 случая, в Самарской области — 53 106, в Саратовской области — 52 704, в Пермском крае — 49 643, в Ульяновской области — 49 519, в Пензенской области — 40 644, в Оренбургской области — 38 962, в Кировской области — 38 520, в Башкирии — 30 917, в Удмуртии — 29 595, в Чувашии — 22 212, в Татарии — 18 879, в Мордовии — 18 751, в Марий Эл — 12 249.

Полностью выздоровели 505 757 жителей округа, за последние сутки выписаны 1979 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 11 640 человек, за минувшие сутки скончались 76 жителей Поволжья. Накануне умерли 75 жителей округа.

По-прежнему больше чем на 340 случаев расходятся данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 18 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 368 человек, в течение последних суток было зарегистрировано два летальных случая. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 716 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 428 239 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 9 803 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 4 037 036 жителей России, за сутки выписан 12 061 человек. 93 824 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 460 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 297 379 человек.