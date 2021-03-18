Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Состояние американского рэпера Канье Уэста оценивается в $6,6 млрд, что делает его самым богатым темнокожим человеком в истории США. Издание Bloomberg 17 марта опубликовало данные об основных источниках дохода Канье.

Существенная доля дохода рэпера приходится на бренд одежды Yeezy — Bloomberg оценивает его стоимость в диапазоне от $3,2 млрд до $4,7 млрд. Стоимость предстоящей коллекции бренда Канье совместно с компанией Gap предварительно оценили в $970 млн.

Ранее стало известно, что Канье Уэст разводится со своей женой, моделью Ким Кардашьян. Пара была в браке семь лет.

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