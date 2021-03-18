Москва, , 15:07 — REGNUM Количество жителей России, готовых отравиться в поездку в ближайшие три месяца выросло в два раза, до 84%. Панируют поездку по России 69%, за границу — 36%, приводит данные 18 марта Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование Ipsos.

Аполлинарий Васнецов. Крымский пейзаж. 1890

Развитие сюжета: В туротрасли ожидают наплыва российских туристов в Турцию в 2021 году

При этом, исходя из своих доходов, некоторые граждане планируют съездить и за рубеж, и по России. Треть опрошенных (33%) заявили, что они не сократили, а увеличили накопления на отдых и путешествия.

В конце 2020 года 47% жителей России отказались от отдыха и путешествий, еще 16% сократили расходы на них. Отметили, что коронавирус негативно отразился на финансовом состоянии их семьи. 54% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, за поток туристов из России в 2021 году будут бороться Египет, Дубай, Кипр и Греция.

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