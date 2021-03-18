Саратов, , 15:06 — REGNUM Иммунизацию против новой коронавирусной инфекции в Саратовской области на сегодняшний день прошли 88 783 человека. Об этом 18 марта сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

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Вакцинацию населения проводят в 81 прививочном пункте, которые также находятся в домах культуры и в крупных торговых центрах.

Всего в Саратовскую область в настоящее время поступило 97 592 дозы вакцины двух видов — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» (700 доз). Лекарственными препаратами от коронавируса обеспечили более 32 тыс. амбулаторных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за минувший день умерли семь пациентов с коронавирусом. Таким образом, от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались, по информации на 18 марта, 742 человека.

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