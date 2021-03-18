Новосибирск, , 15:03 — REGNUM Новосибирцы сегодня, 18 марта, активно обсуждают инцидент, произошедший в троллейбусе №23 — кондуктор накинулась на пожилую женщину, не оплатившую проезд. Видеозапись опубликована в группе «Подслушано Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

"В троллейбусе 23-го маршрута кондуктор накинулась на бабушку из-за того, что у неё не хватило денег на проезд. До начала видеозаписи кондуктор забирала пакет бабули и пыталась выкинуть в сторону дверей. После этого мужчина подошёл к кондуктору и оплатил проезд за бабушку, лишь бы та её не трогала. Также, эта кондуктор и с остальными пассажирами разговаривала на повышенных тонах», — говорится в описании к видеозаписи.

«Совсем ошалели за копейки стариков трогать», — отметила дна из подписчиц Анна С.

Марина Д. считает, что «увольнять таких нужно».

«Ну хоть кто-то нашёлся, кто за проезд заплатил», — подчеркнул Владимир А.

«Ну не хватало на проезд, пусть едет. Человека определяют его поступки. А здесь не человек, а собака цепная. Ну крикнула бы, кто может бабуле на проезд подкинуть. Видишь, нашёлся же человек», — высказал своё мнение один из подписчиков.

«Вот именно, что кондуктора работают за эти копейки и если в день таких человек 50 будет, то уже как бы неплохую сумму потеряет кондуктор», — считает Константин З.

В то же время, другой комментатор напомнил, что «эти старики делали все, чтобы ты жил, а ты чем им платишь».

«Мужик — красава», — добавил Константин З.

А Илья З. недоумевает, «что с людьми случилось, откуда жестокости столько».