Красногорск, Московская область, , 15:03 — REGNUM В первые две неделе марта пассажиропоток железнодорожного транспорта в Подмосковье восстановился на 98%, наземного — на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«За указанный период электропоезда перевезли свыше 24 млн человек, наземный транспорт — свыше 29 млн», — отмечено в сообщении.

Отмечается, что активнее всего пассажиры автобусов оплачивали поездки при помощи социальных карт жителя Подмосковья и москвича — таким способом было зафиксировано более 11,8 миллиона операций. При этом на 35% увеличилось количество случаев оплаты проезда бесконтактными банковскими картами и гаджетами.

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