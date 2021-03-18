Пекин, , 15:02 — REGNUM Сотрудники ряда крупных китайских предприятий в Мьянме, подвергшиеся атакам и поджогам со стороны провокаторов, не получали никаких указаний об эвакуации, о которых ранее заявила гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Об этом со ссылкой на многочисленные источники сообщила газета Global Times.

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Так, в частности, речь идёт о таких компаниях как Государственная энергетическая инвестиционная корпорация State Power Investment Corporation Group, China National Petroleum Corporation и China Unicom. Её сотрудники подтвердили изданию отсутствие каких-либо указаний на этот счёт.

«Мы не получили никаких официальных инструкций об эвакуации», — подчеркнули собеседники, опровергая сообщения о том, что Китай приказал китайским фирмам вывезти несущественный персонал из Мьянмы, которая с февраля погрязла в политическом кризисе.

Сообщения SCMP появился после того, как по меньшей мере 32 китайских завода в промышленной зоне в коммерческой столице Мьянмы Янгоне были подвергнуты вандализму в результате нападений 15 марта. Посольство Китая в Мьянме сообщило газете Global Times исключительно о том, что в результате терактов были нанесены имущественные убытки в размере 240 миллионов юаней (36,89 миллиона долларов) и ранены два китайских сотрудника, погибших нет.

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Как заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на пресс-конференции, Мьянма направила дополнительные силы полиции и пожарных в пострадавший район Янгона для укрепления безопасности. Что касается возможной эвакуации Китаем своих граждан из Мьянму, представитель внешнеполитического ведомства заявил, что КНР внимательно следит за ситуацией и очень обеспокоена безопасностью китайских учреждений и персонала. Китай надеется, что Мьянма примет меры для защиты их безопасности, подчеркнул он.