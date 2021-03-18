Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Российская теннисистка Маргарита Гаспарян одержала победу над представительницей Чехии Катержиной Синяковой в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Гаспарян ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, одна ошибка на подаче и 3 из 6 брейков.

В четвертьфинале турнира Гаспарян сыграет с другой представительницей России — Екатериной Александровой.