Чебоксары, , 15:01 — REGNUM Происшествие с 11-летним мальчиком, который упал с крыши 25-этажного здания в Новочебоксарске, «чрезвычайной ситуацией». Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ребёнок упал с большой высоты на припаркованную у здания машину, что смягчило его падение. В настоящее время за его жизнь продолжают бороться врачи.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что «каждый такой случай, когда дети в подростковом возрасте падают с высоты, для нас является чрезвычайной ситуацией». По его словам, при изучении обстоятельств происшествия нужно «смотреть и с точки зрения правопорядка в цифровой сфере».

В связи с происшествием, вызвавшим большой резонанс, руководитель республики поручил наладить межведомственное взаимодействие, чтобы предотвратить подобные случаи.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Новочебоксарске 11-летний мальчик упал с крыши 25-этажного здания. Ребёнка эвакуировали ребенка в реанимацию Республиканской детской клинической больницы. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое. В минздраве отмечают, что мальчику «оказывается вся необходимая медицинская помощь».

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