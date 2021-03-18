Пекин, , 15:05 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Китай с визитом 22−23 марта. Об этом 18 марта сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Храм Неба. Пекин, Китай Андрей Грук © ИА Красная Весна

«По приглашению министра иностранных дел КНР Ван И глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Китай 22−23 марта», — сказал он.

Также Лицзянь уточнил, что главы МИД России и Китая намерены в ходе встречи провести обсуждение двустороннего сотрудничества, а также региональных и международных вопросов, которые представляют общий интерес для обеих сторон.

Кроме того, официальный представитель китайского МИД заявил, что в Пекине рассчитывают на то, что визит Лаврова «придаст импульс высококачественному развитию отношений Китая и России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что китайские представители на встрече с коллегами из США на Аляске будут добиваться отмены санкций, введенных во время президентского срока Дональда Трампа.