Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Целый ряд американских штатов подал иск против действующего президента США Джо Байдена в связи с его решением отказаться от завершения проекта постройки трубопровода Keystone XL, сообщает со ссылкой на сделанное 17 марта заявление генерального прокурора штата Техас Кена Пахтона Reuters.

«С первого дня своего пребывания в должности президент Байден поставил перед собой задачу свести на нет все успехи предыдущей администрации, полностью игнорируя конституционные ограничения его власти. Его решение отозвать разрешение на строительство трубопровода не только незаконно, но и подорвет жизнь тысяч рабочих, их семей и их сообществ», —отметил генеральный прокурор Пакстон.

«Нынешняя администрация продолжает гордиться воображаемыми рабочими местами в сфере зеленой энергии, не осознавая, что их действия в реальном мире не позволят трудолюбивым американцам положить еду на стол», — добавил он.

К поданному техасскими властями иску присоединились также генеральные прокуроры таких штатов, как Алабама, Арканзас, Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Небраска, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Юта и Вайоминг.

«Право регулировать внешнюю и межгосударственную торговлю принадлежит Конгрессу, а не президенту. Это еще один пример того, как Джо Байден выходит за рамки своей конституционной роли в ущерб жителям Монтаны», — заявил генеральный прокурор этого штата Остин Кнудсен.

«Его действия не приносят даже ощутимой пользы для окружающей среды. Его попытка остановить проект постройки трубопровода Keystone XL — пустая игра на публику для его богатых прибрежных элитных доноров. Таким образом Байден демонстрирует презрение к сельским общинам в Монтане и других штатах, расположенных вдоль маршрута трубопровода, которые выиграют от проекта и поддерживают его», — добавил юрист.

Напомним, отказ от проекта постройки этого трубопровода стал одним из первых указов, подписанных Байденом после прихода к власти в январе 2021 года.