Саратов, , 14:58 — REGNUM Создание системы контроля над дорожными фондами давно назрела, сообщил 18 марта ИА REGNUM депутат Саратовской областной думы, руководитель проекта «Дорожный контроль» Вадим Рогожин.

«Намерение федерального правительства создать систему контроля над дорожными фондами давно назрело, так как это дело востребовано обществом. Качество ремонтируемых дорог оставляет желать лучшего. На опыте своем работы мы, видим, как только дорожный контроль начинает инспектировать и исследовать ту или иную дорогу, то не только исправляют выявленные нарушения, но боятся их в дальнейшем допустить. Заказчики же от органов власти также неформально начинают подходить к стройконтролю со своей стороны, составлять более правильные техзадания. В результате значительно улучшается качество отремонтированных дорог», — сказал Рогожин.

По его словам, опыт общественных организаций и их идеи должны взять на вооружение федеральные органы власти, тогда произойдёт «кардинальное изменение ситуации с эффективным расходованием средств дорожных фондов, качеством ремонтируемых дорог, скорейшим приведением их в нормативное состояние».

Как сообщало ИА REGNUM, в России завершается создание системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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