Тбилиси, , 14:59 — REGNUM В Грузии члены координационного совета по борьбе с пандемией приняли решение об отмене ряда карантинных ограничений. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба правительства страны.

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Сообщается, что 19 марта отменяется запрет на исполнение живой музыки в ресторанах. С 1 апреля в Грузии будет разрешено открыть детские развлекательные центры и кинотеатры.

Кроме того, разрешено присутствие зрителей на футбольном матче между сборными Грузии и Испании, который будет проходить 28 марта в Тбилиси. На стадионе можно будет занять не более 30% зрителей.

Стоит отметить, что в Грузии с 21:00 до 05:00 действует комендантский час. Футбольный матч в Тбилиси планируется начать в 20:00. Координационный совет пока не планирует отменять комендантский час в стране.

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