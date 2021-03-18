Москва, , 14:57 — REGNUM В России не будут пренебрегать требованиями врачей по ситуации с эпидемией коронавируса ради восстановления экономики. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«Что касается снятия ограничений, то, конечно, у нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира, и в том числе в Европе, где вводятся очень жёсткие локдауны в некоторых странах — просто жёсткие, там улицы пустые, всё закрыто», — заявил Путин.

«У нас, слава богу, такого нет, вакцинация идёт, и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем предъявить стране то, что сделано до сих пор в этом направлении и то, что в ближайшее время нам предстоит сделать. Здесь у нас хорошие перспективы. Исходя из этого, мы будем строить и летнюю отпускную кампанию, будем развивать внутренний туризм», — указал он.

В то же время президент отметил, что в России будут руководствоваться требованиями санитарных врачей, и только на основе этих требований допускать в том или ином виде туризм и летний отдых.

«Нельзя считать, что всё закончилось. Мир так взаимосвязан, границы, хоть и формально считаются закрытыми, всё-таки передвижение людей сдерживать не могут, да и не должны, наверное. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов», — подчеркнул президент.