Курск, , 14:56 — REGNUM Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял на контроль расследование убийства восьмилетнего мальчика, которого подожгла его собственная мать. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.

В Курской области 15 марта местная жительница облила своего восьмилетнего сына горючим веществом и подожгла. Как уже сообщало ИА REGNUM, ребёнок получил ожоги 45% тела и умер 17 марта при транспортировке в Нижний Новгород. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно исследовать все обстоятельства, установить причины и условия произошедшего и доложить о ходе организованных территориальными следственными органами проверок и расследовании уголовного дела.

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