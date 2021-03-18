Калуга, 18 марта, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Инвестиции в основной капитал Калужской области в 2020 году составили 112 млрд рублей, заявил 18 марта на ежегодном отчёте перед депутатским корпусом законодательного собрания региона губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На открытом заседании законодательного собрания Калужской области

Валовой региональный продукт в годовой оценке достиг 520 млрд рублей. В динамике данный результат соизмерим со среднероссийским показателем. Губернатор поблагодарил всех, кто боролся с пандемией новой коронавирусной инфекции, подчеркнув, что региональная экономика выдержала её удар. Промышленные предприятия произвели продукции на 905 млрд рублей. В сопоставимых ценах это всего на 0,8% меньше уровня 2019 года и выше среднего показателя по стране. В непростой ситуации не только сохранились прежние формы помощи бизнесу, но и в самой сложной, начальной фазе пандемии они были расширены.

«Мы снизили налоговые ставки, установили арендные каникулы, ввели отсрочки платежей для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. Сформировали три пакета региональных мер поддержки на сумму почти один миллиард рублей, — подчеркнул Владислав Шапша. — Целенаправленную и действенную помощь получили 22 тысячи субъектов предпринимательства. Занятость и доход сохранили 88 тысяч жителей области».

Защита предпринимателей в период коронавирусных ограничений была настолько весомой, что их показатели практически не ухудшились. Число занятых в этой сфере увеличилось почти на три тысячи человек.

«Ни один из ранее начатых проектов не закрылся. Более того, инвестиционный портфель прирос новыми крупными проектами. Они будут способствовать организации почти двух тысяч рабочих мест. Уже в этом году планируется открыть семь предприятий», — сказал Владислав Шапша.