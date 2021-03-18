Около 112 млрд рублей инвестировано в калужскую экономику в 2020 году
Калуга, 18 марта, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Инвестиции в основной капитал Калужской области в 2020 году составили 112 млрд рублей, заявил 18 марта на ежегодном отчёте перед депутатским корпусом законодательного собрания региона губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Валовой региональный продукт в годовой оценке достиг 520 млрд рублей. В динамике данный результат соизмерим со среднероссийским показателем. Губернатор поблагодарил всех, кто боролся с пандемией новой коронавирусной инфекции, подчеркнув, что региональная экономика выдержала её удар. Промышленные предприятия произвели продукции на 905 млрд рублей. В сопоставимых ценах это всего на 0,8% меньше уровня 2019 года и выше среднего показателя по стране. В непростой ситуации не только сохранились прежние формы помощи бизнесу, но и в самой сложной, начальной фазе пандемии они были расширены.
Защита предпринимателей в период коронавирусных ограничений была настолько весомой, что их показатели практически не ухудшились. Число занятых в этой сфере увеличилось почти на три тысячи человек.