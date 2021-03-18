Курган, , 14:55 — REGNUM В честь Дня воссоединения Крыма с Россией губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил жителям региона об открытии прямых рейсов на полуостров. Об этом он написал в своём аккаунте в Instagram.

Screenshot Www.instagram.com/shumkov_vm/

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"Ко дню воссоединения с Крымом. Запускаем с апреля по октябрь из аэропорта Кургана субсидируемые рейсы со сниженной стоимостью авиабилета в Симферополь и в Сочи», — написал Вадим Шумков.

Ранее пресс-служба аэропорта Кургана сообщала, что маршруты Курган — Симферополь — Курган и Курган — Сочи — Курган авиакомпании «Сибирь» (S7) вошли в перечень субсидируемых на 2021 год.