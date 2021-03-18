Москва, , 14:54 — REGNUM Соединённым Штатам придётся считаться с Россией, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин.

По его словам, власти США в целом настроены иметь с Россией определенные отношении, «но по тем вопросам, которые представляют интерес для них самих и на их условиях».

«Мы, хоть они и думают, что такие же как они, мы другие люди, другой генетический и культурно-нравственный код, — подчеркнул глава государства. — Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И будем с ними работать. Но в тех областях, где мы заинтересованы, на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. Им придется с этим считаться».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 марта, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» (killer).

В ответ на оскорбления американского лидера Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. Президент России уточнил, что в истеблишменте Соединённых Штатов много честных и порядочных людей, Москва будет опираться на них.

Читайте также: Путин напомнил о постоянном геноциде в США