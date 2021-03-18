Чеджу, Южная Корея, , 15:12 — REGNUM Весеннее цветение вишневых деревьев на южнокорейском острове Чеджу в 2021 году началось раньше предполагаемых сроков (примерно на неделю). Об этом сообщает Newsis со ссылкой на метеорологическую службу Чеджу.

Согласно опубликованным данным, средняя температура в марте в регионе составляет +11,5˚C, что на 2˚C выше, чем в марте 2020 года, и на 3˚C выше, чем обычно в данное время года.

Ожидается, что пик цветения придётся на следующую неделю.

Первые цветки на деревьях также появились в южнокорейском Чханвоне (провинция Кёнсан-Намдо). Как сообщили в метеорологической службе, цветки распустились примерно на 15 дней раньше, чем десять лет назад. Пик цветения в данном регионе начнётся в течение трёх-пяти дней.

Тем не менее, фестивали весеннего цветения вишни отменены по всей стране из-за пандемии коронавируса.