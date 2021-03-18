Москва, , 14:53 — REGNUM Если США введут санкции против государственного долга России, то это будет краткосрочным ударом по ее экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что введение таких санкций неприятно, но Минфин РФ найдет решение.

«Введение таких санкций играет против западных инвесторов. Их средства инвесторов вложены в госдолг РФ. На Западе это хорошо понимают. В связи с этим, считаю, что санкции будут, но, возможно, пока будут распространяться на последующие выпуски облигаций, так как инвесторам нужно дать время на выход из позиций, — сказал Алиев. — Вложения западных инвесторов в госдолг РФ составляют 42,8 млрд долларов — это порядка четверти рынка по рублевым облигациям. Еще есть вложения в валютный долг. Это средства в совокупности порядка 65 млрд, что составляет около 10% золотовалютных резервов РФ».

Как пояснил эксперт, санкции против госдолга РФ — это удар по экономике, но скорее краткосрочный.

«Далее за счет привлечения средств российских государственных и коммерческих структур проблема решится, — сказал Алиев. — Этот долг можно выкупить. ЦБ или иные структуры будут привлечены к выкупу долга вливанием ликвидности в банковский сектор. Данный подход уже применялся. Другой вариант — нарастить госдолг. В РФ достаточно низкий уровень долга, и это сильная сторона экономики, которой можно воспользоваться. Правда, резкое увеличение госдолга имеет свои негативные моменты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, «будет жалко, если иностранцы не будут покупать» российский госдолг.

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