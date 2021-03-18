Москва, , 14:53 — REGNUM Иск к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отозвала Федерация лёгкой атлетики Москвы. Об этом 18 марта сообщила пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко.

«Федерация лёгкой атлетики Москвы отозвала иск к ВФЛА. Об этом мне сообщили юристы федерации, которые были в зале суда», — цитирует Глущенко ТАСС.

В конце 2020 года Федерация лёгкой атлетики Москвы попросила признать недействительными выборы президента и членов президиума ВФЛА. Иск должен был быть рассмотрен в Хамовническом суде Москвы 18 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля президент ВФЛА Пётр Иванов, избранный на этот пост 30 ноября 2020 года, принял решение временно сложить с себя обязанности главы организации из-за санкций WADA и решения CAS. Исполняющей обязанности главы ВФЛА стала Ирина Привалова.

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