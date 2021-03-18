Джакарта, , 14:51 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает Detik.

Эпицентр землетрясения находился в море в 88 км от побережья провинции.

«Землетрясение произошло 18 марта в 14:54 по местному времени», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.