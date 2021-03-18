Ярославль, , 14:50 — REGNUM Ярославский «Шинник» очередной домашний матч Футбольной национальной лиги проведет 24 марта в 15 часов, за что клуб извинился перед болельщиками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ярославской команды.

Раздевалка «Шинника» ФК «Шинник»

Как ранее сообщало ИА REGNUM ярославский «Шинник» может впервые покинуть Футбольную национальную лигу и вылететь во второй дивизион. Сейчас команда идет на последнем месте в ФНЛ. В игре против «Томи» 24 марта болельщики вряд ли смогут поддержать команду, так как поединок начнется в три часа буднего дня.

«Такое раннее начало встречи в будний день связано с отсутствием на Малой арене полноценного освещения. Футбольный клуб «Шинник» приносит болельщикам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Последний домашний матч в Ярославле прошел в воскресенье 24 марта, на игре побывало 400 болельщиков, ярославцы проиграли ФК «Нижний Новгород» со счетом 1:3. Основной стадион «Шинника» вмещает 22 990 зрителей, в этом календарном году матчи ФНЛ на арене не проводились.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский «Шинник» похоронили — интервью