Москва, , 14:49 — REGNUM Жители России отличаются от американцев иным генетическим и культурно-нравственным кодом. Об этом в ходе видеовстречи с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил президент РФ Владимир Путин.

«Руководство США в целом настроено иметь с нами определённые отношения, но по вопросам, которые представляют интерес для США и на их условиях. Мы — другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои интересы, на тех условиях, которые считаем выгодными для себя», — сказал Путин.

По его словам, американцам «придётся с этим считаться, несмотря на попытки остановить наше развитие, [а также на] санкции b оскорбления»: «Ну, а мы будем развивать отношения со всеми странами мира, включая США».