Челябинск, , 14:47 — REGNUM В Челябинской области сотрудница ОГУП «Челябинская ветстанция» заподозрена в получении взятки, а местная жительница — в даче взятки. Об этом сообщает региональное управление СКР,

По данным следствия, в 2018 году ветеринар получила от гражданки более 190 тыс. рублей. Взамен она оформляла ей справки на мясную продукцию без фактического осмотра. Преступление выявили полицейские.

Сейчас по делу против обеих гражданок идут следственные действия. Выясняются обстоятельства преступления.