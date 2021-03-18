Набережные Челны, Татария, , 14:47 — REGNUM В Набережных Челнах с 22 марта госпиталь для ветеранов войн перестанет быть ковидным. Об этом 18 марта заявил начальник горздрава Александр Николаев.

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По его словам, составлен график по снятию ковидного статуса со стационаров, первым в очереди стоит госпиталь ветеранов войн.

В прошедшем году набережночелнинские медики провели более 242,4 тыс. исследований на коронавирус. Для ковидных пациентов развернули 325 коек в инфекционной больнице, 350 — в пятой горбольнице, 120 коек — в горбольнице №2, еще 110 мест — в госпитале ветеранов войн.

Начальник горздрава добавил, что на сегодняшний день привили от COVID-19 порядка 16 тыс. горожан, второй компонент вакцины получили 10 тыс. жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани в 2020 году 5484 пациента, перенесших COVID-19, получили реабилитационную помощь. Из них 176 человек восстанавливались в круглосуточном стационаре в условиях санатория «Нехама», 1825 человек — в дневном стационаре, 3483 человека прошли реабилитацию в рамках амбулаторно-поликлинической помощи.

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