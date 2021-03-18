Ереван, , 14:49 — REGNUM Внеочередные выборы в парламент Республики Армения будут проведены 20 июня. Об этом 18 марта сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

Как уточнил глава правительства Армении, он провел встречу с главой оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном и в ходе нее стороны констатировали, что лучшим выходом из сложившейся в стране ситуации станет проведение внеочередных выборов в парламент страны

«Принимая во внимание те консультации, которые я провел с президентом, фракцией «Мой шаг», лидером фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года в республике пройдут внеочередные парламентские выборы», — написал в своем сообщении Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Армении, лидер армянской Республиканской партии Серж Саргсян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян и возглавляемое им правительство должны уйти в отставку.