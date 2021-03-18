Сыктывкар, , 14:45 — REGNUM В Коми за последние сутки коронавирус выявили у 68 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Основной прирост заболевших отмечен в столице региона (+17), Воркуте (+14) и Ухте (+11). Под медицинским наблюдением находятся 2549 человек.

По данным правительства, 17 марта в республике скончались два ковид-пациента, всего жертвами инфекции стали 779 жителей Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми вакцинацию от COVID-19 завершили более 12 тысяч человек.